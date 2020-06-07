В Рязани снова появится маршрутка с 55 номером

7 Июнь 2020 2020-06-07T12:51:38+03:00

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Рязанские власти планируют возобновить движение маршрутки №55. На нем будут работать 28 микроавтобусов. Уже объявлен прием заявок на выдачу временного свидетельства на перевозки по маршруту «ДПР-5 — ОЦ «Ситники». Подать их можно в будние дни до 10 июня включительно с 9:00 до 13:00, и с 13:48 до 18:00 по адресу: улица Введенская, 107. С перечнем документов, которые необходимо приложить к заявке, можно ознакомиться на сайте горадминистрации.

Но есть одна особенность: из-за коронавируса необходимо вызвать сотрудника управления транспорта по телефону (4912) 29-78-07. Он примет заявку на специально оборудованном месте у центрального входа. При этом заявители должны быть в ИСЗ.

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ИСТОЧНИК KP.RU