2020-06-07T12:51:38+03:00
Общество

В Рязани снова появится маршрутка с 55 номером

Уже принимаются заявки на выдачу временного свидетельства в горадминистрации
Антон ВОХЕЧ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рязанские власти планируют возобновить движение маршрутки №55. На нем будут работать 28 микроавтобусов. Уже объявлен прием заявок на выдачу временного свидетельства на перевозки по маршруту «ДПР-5 — ОЦ «Ситники». Подать их можно в будние дни до 10 июня включительно с 9:00 до 13:00, и с 13:48 до 18:00 по адресу: улица Введенская, 107. С перечнем документов, которые необходимо приложить к заявке, можно ознакомиться на сайте горадминистрации.

Но есть одна особенность: из-за коронавируса необходимо вызвать сотрудника управления транспорта по телефону (4912) 29-78-07. Он примет заявку на специально оборудованном месте у центрального входа. При этом заявители должны быть в ИСЗ.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Маршрутки №77 в Рязани пустят через Агропром

Изменения начнут действовать с 8 июня (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
7 июня после полудня в Рязанской области ждут ливни и даже град
Из райцентров больше всего зараженных COVID-19 в Скопине, меньше всего - в Пителине
В Рязани снова появится маршрутка с 55 номером
419 рязанских детей болеют коронавирусом
В Рязанской области еще 73 человека заболели коронавирусом
В Рязанской области в ДТП пострадала девушка, но она оказалась пьяной
Медики в отношении коронавируса наблюдают за 1784 рязанцами
В Касимове у помойки обнаружили заклеенную коробку с котятами
Поправились 17, в тяжелом состоянии 22 – последняя информация о COVID-19 в Рязани
У ресторана McDonald’s в Рязани сняли на видео бегущего лося
Стало известно, сколько зарабатывают в месяц главврачи Рязани - от 48 до 159 тысяч рублей
Министр МВД представил Сергея Лебедева - экс-начальника рязанской полиции
Роспотребнадзор рассказал, когда в Рязани откроют детские сады и кафе
В воскресенье в Рязани ожидаются дожди и грозы
Любимов: Я поддерживаю идею исторического поселения в центре Рязани, но строить там можно
Хорошо бежит! У НИТИ в Рязани засняли на видео бегущего лося
Коронавирус в Рязани 6 июня выявили еще 68 человек. Всего – 3940
В Рязани умерла 60-летняя женщина с положительным тестом на COVID-19
В Рязанской области участились случаи укусов детей ежами
В Рязанской области за сутки от коронавируса выздоровели 113 человек
В рязанских больницах находятся 346 пациентов с COVID-19