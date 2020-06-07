В Рязанской области еще 73 человека заболели коронавирусом

7 Июнь 2020 2020-06-07T11:10:41+03:00

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7 июня в регионе выявлено еще 73 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила опергруппа при правительстве Рязанской области.

Стало быть, с начала пандемии заболевание COVID-19 подтвердилось у 4013 человек. Еще 75 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Вместе с условно зараженными под контролем медицинских работников находятся 4088 рязанцев.

Напомним, что 5 июня стало известно о смерти 60-летней пациентки одной из рязанских больниц. У женщины был положительный тест на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU