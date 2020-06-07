В Рязанской области в ДТП пострадала девушка, но она оказалась пьяной
Казалось бы, не по правилам. Но на сбитого пешехода в Спасском районе составили протокол. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».
24-летний житель села Ижевское на автомобиле Hyundai Matrix наехал на проезжей части на несовершеннолетнюю девушку из того же села. Инспекторы ГИБДД Спасского отдела полиции выяснили: водитель был трезв, а вот малолетняя девушка-пешеход оказалась пьяна. Она отделалась гематомами, ушибами и ссадинами.
Медики Спасской районной больницы осмотрели ее и отпустили домой. Однако блюстители закона составили на сельскую барышню административные протоколы по нарушению самоизоляции и появление нетрезвом виде в общественном месте.
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ИСТОЧНИК KP.RU