Медики в отношении коронавируса наблюдают за 1784 рязанцами

7 Июнь 2020 2020-06-07T10:57:51+03:00

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На утро 7 июня поступила информация о том, что медицинское наблюдение осуществляется в отношении 1784 рязанцев. 8812 жителей региона его уже прошли, они обследованы и здоровы. Также стало известно о 10596 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.

Напомним, что за 7 июня поправились еще 17 человек. Пятеро из них лечились в больницах, остальные дома. Всего с начала пандемии в регионе выписаны 1448 человек, перенесших коронавирусную инфекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU