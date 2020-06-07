2020-06-07T01:58:35+03:00
Общество

В Касимове у помойки обнаружили заклеенную коробку с котятами

Видео опубликовали в одном из популярных местных пабликов
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Кадр из сюжета.Кадр из сюжета.
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Поздно вечером в субботу, 6 июня, в группе «Типичный Касимов» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видеозапись из райцентра, сделанную на мобильную камеру.

Место действия – улица Загородная, рядом с въездными стелами «Касимов». Мобильный репортер подходит к мусорному баку, затем акцентирует внимание зрителей на картонной коробке, стоящей неподалеку. Видно, что коробка заклеена скотчем, на ней написано детским почерком «котята»…

При приближении становится понятно, что внутри действительно «заточены» брошенные на произвол домашние животные. Сюжет уже вызвал буквально шквал негодования.

Котята в коробке на остановке. Касимов..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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