2020-06-06T22:47:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Поправились 17, в тяжелом состоянии 22 – последняя информация о COVID-19 в Рязани

Оперативный штаб представил данные по состоянию на вечер 6 июня
Роман ДОРОФЕЕВ
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Вечером в субботу, 6 июня, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области представил последние новости о ситуации в регионе.

За день поправились еще 17 человек. Пятеро из них лечились в больницах, остальные дома. Всего с начала пандемии в регионе выписаны 1448 человек, перенесших коронавирусную инфекцию.

В больницах с диагнозом COVID-19 находятся 354 пациента. Из них состояние 101 оценивается как удовлетворительное. 231 человек пребывают в состоянии средней степени тяжести. 22 человека находятся в тяжелом состоянии, 11 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Остальные больные лечатся на дому – болезнь у них протекает в легкой форме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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