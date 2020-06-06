Поправились 17, в тяжелом состоянии 22 – последняя информация о COVID-19 в Рязани
Вечером в субботу, 6 июня, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области представил последние новости о ситуации в регионе.
За день поправились еще 17 человек. Пятеро из них лечились в больницах, остальные дома. Всего с начала пандемии в регионе выписаны 1448 человек, перенесших коронавирусную инфекцию.
В больницах с диагнозом COVID-19 находятся 354 пациента. Из них состояние 101 оценивается как удовлетворительное. 231 человек пребывают в состоянии средней степени тяжести. 22 человека находятся в тяжелом состоянии, 11 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Остальные больные лечатся на дому – болезнь у них протекает в легкой форме.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор рассказал, когда в Рязани откроют детские сады и кафе
Санитарные врачи ответили на вопросы в прямом эфире в социальной сети (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»