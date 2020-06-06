6 Июнь 2020 2020-06-06T20:32:29+03:00

Стало известно, сколько зарабатывают в месяц главврачи Рязани - от 48 до 159 тысяч рублей. Фото: Александр ГЛУЗ

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Региональный минздрав опубликовал сведения о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров больниц, поликлиник и диспансеров за 2019 год.

Публикуем среднюю зарплату всех главных врачей Рязани в порядке возрастания:

- Виктор Коновалов, главный врач поликлиники №14 — 48 567 рублей;

- Олег Масалаткин, главный врач областного врачебно-физкультурного диспансера — 49 254 рублей. Этим же годом значится и предыдущий главврач Сергей Сысоев — 69 268 рублей;

- Елена Филатова, главный врач Дезинфекционной станции — 58 387 рублей;

- Татьяна Ступина, главный врач поликлиники №12 — 62 221 рубль;

- Елена Петрова, экс-главный врач областного перинатального центра — 62 478 рублей. Этим же годом значится и нынешний главврач Ирина Девятова (в должности с 21 января 2019 года) — 109 214 рублей;

- Андрей Сливин, главный врача поликлиники завода «Красное знамя» — 63 941 рублей;

- Светлана Шашкова, городская клиническая поликлиника №6 — 71 479 рублей;

- Николай Крупнов, главный врач Бюро судебно-медицинской экспертизы — 74 832 рублей;

- Елена Ермакова, главный врач детского санатория памяти В.И. Ленина — 75 908 рублей;

- Илья Симонов, главный врач Центра медицинской профилактики, медицинской аналитики и информационных технологий — 77 421 рубль;

- Виктор Филимонов, главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи — 79 247 рублей. Этим же годом значится и предыдущий главврач Сергей Тарасенко — 119 552 рубля;

- Михаил Чирко, главный врач областной станции переливания крови — 80 425 рублей;

- Владимир Бирюков, главный врач консультативно-диагностического центра — 81 755 рублей;

- Светлана Сущенко, главный врач городской детской поликлиники №6 — 82 550 рублей;

- Наталья Шарапина, главный врач городской детской поликлиники №7 — 83 848 рублей;

- Олег Нагибин, экс-главный врач городской поликлиники №2 (покинул должность в декабре 2019 года) — 85 294 рублей;

- Елена Калинина, главный врач городской детской поликлиники №2 — 87 404 рубля;

- Светлана Якимушкина, главный врач городской детской поликлиники №1 — 87 584 рубля;

- Алла Бурдукова, главный врач городской детской поликлиники №3 — 88 959 рублей;

- Нина Буданова, начальник Центра по сертификации и контролю качества лекарственных средств — 89 555 рублей;

- Сергей Викулин, главный врач городской клинической больницы №4 — 93 353 рубля;

- Владимир Пешков, главный врач стоматологической поликлиники №1 — 94 147 рублей;

- Владислав Зотов, главный врач клинического родильного дома №1 — 95 950 рублей;

- Ольга Суровцева, главный врач детской стоматологической поликлиники №1 — 97 139 рублей;

- Александр Миров, главный врач клинической больницы №8 — 98 319 рублей;

- Наталья Осычная, главный врач областного госпиталя для ветеранов войн — 100 953 рубля;

- Ольга Быстрова, главный врач городской клинической больницы №10 — 100 875 рублей;

- Елена Шатская, главный врач Рязанского дома ребенка — 102 861 рубль;

- Иван Юдин, главный врач городской больницы №5 — 104 948 рублей;

- Игорь Задоя, главный врач городской станции скорой медицинской помощи — 106 012 рублей;

- Наталья Литвинова, директор Рязанского медицинского колледжа — 108 998 рублей;

- Александр Терещенко, главный врач женской консультации №1 — 110 857 рублей;

- Инна Лебедева, главный врач областной детской клинической больницы им. Н.В. Дмитриевой — 115 628 рублей;

- Виктор Филимонов, главный врач городской клинической больницы №11 — 127 459 рублей;

- Галина Мартынова, главный врач городского клинического родильного дома №2 — 128 451 рубль;

- Людмила Сорокина, главный врач Областной клинической больницы им. Семашко — 129 131 рубль;

- Марина Муравьева, главный врач Областного клинического противотуберкулезного диспансера — 130 565 рублей;

- Михаил Рязанцев, главный врач Областного клинического онкологического диспансера — 131 095 рублей;

- Дмитрий Хубезов, главный врач Областной клинической больницы — 132 100 рублей;

- Наталья Жукова, главный врач Областного наркологического диспансера — 137 665 рублей;

- Андрей Яковлев, главный врач Областной клинической психиатрической больницы им. Н.Н. Баженова — 137 945 рублей;

- Елена Большакова, главный врач Областного клинического кожно-венерологического диспансера — 155 564 рубля;

- Александр Данилов, главный врач Областного клинического кардиологического диспансера — 159 706 рублей.

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