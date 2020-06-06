Министр МВД представил Сергея Лебедева - экс-начальника рязанской полиции

6 Июнь 2020 2020-06-06T15:35:09+03:00

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Глава МВД России Владимир Колокольцев представил личному составу начальника Следственного департамента МВД России генерал-майора юстиции Сергея Лебедева.

Колокольцев отметил, что Сергей Лебедев работал в следственных подразделениях, в том числе более 15 лет – на руководящих должностях, и зарекомендовал себя настоящим профессионалом, умеющим принимать грамотные процессуальные и управленческие решения.

Министр тут же поставил перед бывшим начальником рязанского УМВД «первоочередные задачи».

Представление Лебедева проходило в режиме видеоконференции. Фото: МВД РФ.

— Следует повышать эффективность работы по раскрытию и расследованию преступлений, принимать исчерпывающие меры по возмещению причиненного ими вреда, — заявил полицейский чиновник. — Дополнительные усилия должны быть сосредоточены на установлении лиц по нераскрытым преступлениям, и прежде всего - совершенным с использованием IT-технологий. На особом контроле необходимо держать расследование преступлений в области реализации национальных проектов, деяний, совершенных в оборонно-промышленном комплексе, финансово-кредитной сфере, а также коррупционной и экстремистской направленности.

После получения «первоочередных задач», Сергей Лебедев приступил к выполнению служебных обязанностей.

Напомним, вместо ушедшего на повышение рязанского генерала место и.о. занимает полковник Иван Бихилов (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU