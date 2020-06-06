Роспотребнадзор рассказал, когда в Рязани откроют детские сады и кафе
Во время прямого эфира во «ВКонтакте заместитель руководителя Роспотребнадзора Рязанской области Ирина Котова рассказала, когда в Рязани могут быть открыты детский сады и дежурные группы.
По словам сотрудницы ведомства, детские сады, а также кафе и рестораны откроются только на третьем этапе снятия ограничений. Что касается дежурных групп в детских садах, то их могут открыть уже на втором этапе (читать подробнее, когда в Рязани возможен переход ко второму и третьему этапу).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Пока работают инструкции Роспотребнадзора, бизнес в Рязани не откроется никогда
Эксперты и гости нового ток-шоу обсудили меры поддержки предпринимателей, которые оказывают областные и федеральные власти (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU