6 Июнь 2020 2020-06-06T15:13:30+03:00

Роспотребнадзор рассказал, когда в Рязани откроют детские сады и кафе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Санитарные врачи ответили на вопросы в прямом эфире в социальной сети

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Во время прямого эфира во «ВКонтакте заместитель руководителя Роспотребнадзора Рязанской области Ирина Котова рассказала, когда в Рязани могут быть открыты детский сады и дежурные группы.

По словам сотрудницы ведомства, детские сады, а также кафе и рестораны откроются только на третьем этапе снятия ограничений. Что касается дежурных групп в детских садах, то их могут открыть уже на втором этапе (читать подробнее, когда в Рязани возможен переход ко второму и третьему этапу).

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ИСТОЧНИК KP.RU