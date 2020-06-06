В воскресенье в Рязани ожидаются дожди и грозы
В воскресенье, 7 июня, в Рязанской области ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
В воскресенье в Рязани ожидается ветер порывами до 8 метров в секунду, при грозе – до 15 метров.
Температура воздуха по Рязанской области ночью +11...+16°С; днем +22...+24°С.
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ИСТОЧНИК KP.RU