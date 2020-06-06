Хорошо бежит! У НИТИ в Рязани засняли на видео бегущего лося
Утром 6 июня на проезде Яблочкова у НИТИ водитель снял пробегающего лося. Видео опубликовано в RZN_Life.
«Рязань настолько очистилась, что стали появляться лосяши. Доброе утро!» - говорится в сообщении.
Напомним, 17 мая на автомобильной дороге в сторону села Деулино Рязанского района сняли на видео стадо кабанов.
«Первые итоги самоизоляции. Дорога на Деулино, в двух километрах от Уржинского озера», - подписал ролик мужчина (читать подробнее и смотреть видео).
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ИСТОЧНИК KP.RU