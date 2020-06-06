2020-06-06T13:06:52+03:00
Общество

Хорошо бежит! У НИТИ в Рязани засняли на видео бегущего лося

Дикие животные уже не в первый раз выходят к людям
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Хорошо бежит! У НИТИ в Рязани засняли на видео бегущего лося.Хорошо бежит! У НИТИ в Рязани засняли на видео бегущего лося.
Изменить размер текста:

Утром 6 июня на проезде Яблочкова у НИТИ водитель снял пробегающего лося. Видео опубликовано в RZN_Life.

«Рязань настолько очистилась, что стали появляться лосяши. Доброе утро!» - говорится в сообщении.

rzn_liferzn_life
Красиво бежит! У НИТИ в Рязани засняли лося
1303 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, 17 мая на автомобильной дороге в сторону села Деулино Рязанского района сняли на видео стадо кабанов.

«Первые итоги самоизоляции. Дорога на Деулино, в двух километрах от Уржинского озера», - подписал ролик мужчина (читать подробнее и смотреть видео).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24