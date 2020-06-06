6 Июнь 2020 2020-06-06T13:06:52+03:00

Хорошо бежит! У НИТИ в Рязани засняли на видео бегущего лося.

Дикие животные уже не в первый раз выходят к людям

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Утром 6 июня на проезде Яблочкова у НИТИ водитель снял пробегающего лося. Видео опубликовано в RZN_Life.

«Рязань настолько очистилась, что стали появляться лосяши. Доброе утро!» - говорится в сообщении.

rzn_life Красиво бежит! У НИТИ в Рязани засняли лося

Напомним, 17 мая на автомобильной дороге в сторону села Деулино Рязанского района сняли на видео стадо кабанов.

«Первые итоги самоизоляции. Дорога на Деулино, в двух километрах от Уржинского озера», - подписал ролик мужчина (читать подробнее и смотреть видео).

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ИСТОЧНИК KP.RU