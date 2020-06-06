6 Июнь 2020 2020-06-06T12:34:00+03:00

Коронавирус в Рязани 6 июня выявили еще 68 человек. Всего – 3940. Фото: Олег ЗОЛОТО

Последние новости по коронавирусу в Рязани и области

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6 июня в Рязанской области выявили еще 68 случаев заражения коронавирусом, сообщает опергруппа. С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 3940 человек. Еще 73 положительных теста находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре.

Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 4013 человек.

«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - не устают докладывать чиновники.

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ИСТОЧНИК KP.RU