В Рязани умерла 60-летняя женщина с положительным тестом на COVID-19

5 Июнь 2020 2020-06-05T22:01:27+03:00

Окончательная причина смерти будет установлена после проведения патологоанатомического и гистологического исследований

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Опергруппа правительства Рязанской области сообщила, что 5 июня стало известно о смерти 60-летней пациентки одной из рязанских больниц. У женщины был положительный тест на коронавирус.

При этом врачи отметили, что она имела сопутствующие заболевания, дважды подключалась к аппарату ИВЛ и в общей сложности провела в отделении реанимации 27 дней.

Заявлять о том, что смерть произошла исключительно от коронавирусной инфекции рано. Окончательная причина будет установлена после проведения патологоанатомического и гистологического исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU