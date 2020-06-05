В Рязани умерла 60-летняя женщина с положительным тестом на COVID-19
Опергруппа правительства Рязанской области сообщила, что 5 июня стало известно о смерти 60-летней пациентки одной из рязанских больниц. У женщины был положительный тест на коронавирус.
При этом врачи отметили, что она имела сопутствующие заболевания, дважды подключалась к аппарату ИВЛ и в общей сложности провела в отделении реанимации 27 дней.
Заявлять о том, что смерть произошла исключительно от коронавирусной инфекции рано. Окончательная причина будет установлена после проведения патологоанатомического и гистологического исследований.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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