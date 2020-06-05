В Рязанской области участились случаи укусов детей ежами

5 Июнь 2020 2020-06-05T22:00:31+03:00

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В Рязанской области участились случаи укусов детей дикими ежами. Об этом рассказала главный врач ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой Инна Лебедева.

- В этом году мы регулярно фиксируем обращения в травмпункт по поводу укусов ежами. Судя по ранам, дети очень настойчиво пытаются с ними контактировать. А это дикие животные, хищники, к тому же потенциально могут быть переносчиками бешенства, - приводит слова главврача пресс-служба регионального минздрава.

Также специалисты настоятельно не советуют брать этих зверьков на руки, играть с ними или приносить домой. А судя по ранам, дети наоборот очень настойчиво пытались контактировать с ежами.

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ИСТОЧНИК KP.RU