В Рязанской области за сутки от коронавируса выздоровели 113 человек
Оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области вечером 5 июня опубликовала данные о поправившихся от COVID-19 пациентах. За сутки их количество составило 113 человек. 26 из них проходили стационарное лечение.
Всего с начала пандемии в Рязанской области количество выздоровевших достигло 1431 человек. Сюда входят люди, лечившиеся в домашних условиях, а также на базе стационаров.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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