В Рязанской области за сутки от коронавируса выздоровели 113 человек

5 Июнь 2020 2020-06-05T21:34:27+03:00

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Оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области вечером 5 июня опубликовала данные о поправившихся от COVID-19 пациентах. За сутки их количество составило 113 человек. 26 из них проходили стационарное лечение.

Всего с начала пандемии в Рязанской области количество выздоровевших достигло 1431 человек. Сюда входят люди, лечившиеся в домашних условиях, а также на базе стационаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU