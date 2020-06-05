В рязанских больницах находятся 346 пациентов с COVID-19

5 Июнь 2020 2020-06-05T20:59:44+03:00

В тяжелом состоянии из них - 25 человек

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По состоянию на 5 июня в больницах Рязанской области находятся 346 пациентов с коронавирусной инфекцией. Среди них 12 детей, сообщили в оперативной группе при региональном правительстве.

Состояние 25 человек медики оценивают как тяжелое, 12 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU