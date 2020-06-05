Бывшему главе администрации Рязани Карабасову поменяли статью

5 Июнь 2020 2020-06-05T20:17:47+03:00

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Бывшему главе администрации Рязани Сергею Карабасову переквалифицировали статью уголовного дела, расследование которого началось после скандала с якобы исчезнувшим детским городком в «Лесопарке».

Со ссылкой на адвоката бывшего сити-менеджера Эдуарда Видакаса ряд региональных СМИ написали, что теперь его подзащитному вменяют «Присвоение или растрату, совершенную организованной группой, либо в особо крупном размере». Напомним, что раньше Карабасова подозревали в мошенничестве при строительстве детской площадки.

К слову, экс-чиновник, находящийся в одном из столичных СИЗО с 14 июня 2019 года, свою вину отрицает, считая обвинения надуманными и несправедливыми.

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ИСТОЧНИК KP.RU