2020-06-05T19:51:26+03:00
Происшествия

Жители затопленного шацкого села поблагодарили «Комсомольскую правду» за поддержку

Часть проблем уже решена, часть находится в стадии решения
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Вечером в пятницу, 5 июня, в редакцию «Комсомольской правды» от жителей села Шевырляй Шацкого района, пострадавшего ранее от паводка, пришло благодарственное письмо.

- Спасибо большое за внимание к проблеме жителей села Шевырляй Рязанской области, - написала Светлана Тихонова. – На сегодняшний день ряд проблем уже решен, и местные жители благодарят губернатора Рязанской области Николая Любимова и его команду за оперативную слаженную работу. Несколько раз глава администрации Шацкого района Александр Нечушкин посещал село и общался с жителями, выслушивал мнение каждого и действительно решал вопросы индивидуально. Спасибо всем! И огромное спасибо СМИ за неравнодушие и поддержку!

На данный момент в селе улицы Почтовая и Центральная соединены автомобильной переправой. Вода из центрального водоснабжения идет чистая.

Напомним, что днем ранее местные жители пожаловались на отсутствие нормальной питьевой воды в населенном пункте и невозможности покинуть его из-за отсутствия дороги. Информация опубликовали на сайте kp.ru.

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Видеозапись опубликована в социальной сети «ВКонтакте» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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