2020-06-05T18:27:14+03:00
Происшествия

После ежедневных дождей река Лыбедь напомнила о себе рязанцам

Ее воды подтопили часть аллеи Олимпийской славы
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Совсем было пересохшая Лыбедь превратилась в бурный, стремительный ручей.Совсем было пересохшая Лыбедь превратилась в бурный, стремительный ручей.
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В пятницу, 5 июня, после затянувшихся ежедневных июньских дождей в Рязани заметно повысился уровень воды в реке Лыбедь.

Напомним, что значительная часть реки в настоящее время протекает в трубе под землей. Однако канал не справляется с потоком – в результате вода вышла на поверхность, и произошло подтопление аллеи Олимпийской славы. Аллея - благоустроенный участок бывшего русла Лыбеди между улицами Чапаева и Маяковского. Пока под водой оказалась периферийная (неблагоустроенная) часть.

Наибольшие же неприятности дожди принесли жителям Шацкого района Рязанской области.

Подтопление периферийного участка аллеи Олимпийской славы.

Подтопление периферийного участка аллеи Олимпийской славы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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