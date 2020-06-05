После ежедневных дождей река Лыбедь напомнила о себе рязанцам
В пятницу, 5 июня, после затянувшихся ежедневных июньских дождей в Рязани заметно повысился уровень воды в реке Лыбедь.
Напомним, что значительная часть реки в настоящее время протекает в трубе под землей. Однако канал не справляется с потоком – в результате вода вышла на поверхность, и произошло подтопление аллеи Олимпийской славы. Аллея - благоустроенный участок бывшего русла Лыбеди между улицами Чапаева и Маяковского. Пока под водой оказалась периферийная (неблагоустроенная) часть.
Наибольшие же неприятности дожди принесли жителям Шацкого района Рязанской области.
Подтопление периферийного участка аллеи Олимпийской славы.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Шацком районе дожди натворили бед – ситуацию взял на контроль губернатор
Подтоплено семь личных хозяйств, еще 57 домов отрезаны от «большой земли» (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»