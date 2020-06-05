После ежедневных дождей река Лыбедь напомнила о себе рязанцам

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:27:14+03:00

Совсем было пересохшая Лыбедь превратилась в бурный, стремительный ручей.

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 5 июня, после затянувшихся ежедневных июньских дождей в Рязани заметно повысился уровень воды в реке Лыбедь.

Напомним, что значительная часть реки в настоящее время протекает в трубе под землей. Однако канал не справляется с потоком – в результате вода вышла на поверхность, и произошло подтопление аллеи Олимпийской славы. Аллея - благоустроенный участок бывшего русла Лыбеди между улицами Чапаева и Маяковского. Пока под водой оказалась периферийная (неблагоустроенная) часть.

Наибольшие же неприятности дожди принесли жителям Шацкого района Рязанской области.

Подтопление периферийного участка аллеи Олимпийской славы.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Шацком районе дожди натворили бед – ситуацию взял на контроль губернатор

Подтоплено семь личных хозяйств, еще 57 домов отрезаны от «большой земли» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU