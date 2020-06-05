2020-06-05T17:45:49+03:00
Происшествия

В Рязани неизвестный проехал на машине по клумбе с цветами

Дирекция благоустройства города обратилась в полицию
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани неизвестный проехал на машине по клумбе с цветами. Фото: admrzn.ruВ Рязани неизвестный проехал на машине по клумбе с цветами. Фото: admrzn.ru
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В Рязани неизвестный водитель проехал на машине по клумбе, уничтожив около 300 саженцев цветов. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра со ссылкой на Дирекцию благоустройства города.

Уточняется, что инцидент произошел 5 июня на Бульваре Победы, который расположен вдоль Московского шоссе. В 2020 году там высадили около 10 тысяч саженцев.

«Бархатцы были высажены в клумбу на прошлой неделе. Чтобы вернуть ей первоначальный вид, возможно, потребуются дополнительно завозить грунт», - говорится в сообщении.

МБУ «ДБГ» обратилось в полицию по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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