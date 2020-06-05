2020-06-05T16:47:00+03:00
Общество

В Рязани возвращается к работе еще ряд медучреждений

В частности, есть новости о больнице №10, перинатальном центре и ОКЮ им. Семашко
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

После 8 июня в Рязани начнет работать в обычном режиме без коек для пациентов с COVID-19 больница №10. Также планируется открытие перинатального центра. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Андрея Прилуцкого сообщает опергруппа при областном правительстве.

О возобновлении приема в консультационно-поликлиническом отделении объявила больница им. Семашко. Медики заверили, что предприняли все необходимые меры, чтобы обезопасить пациентов от распространения коронавирусной инфекции.

Ранее, напомним, продолжил плановую госпитализацию пациентов онкоцентр. Вслед за поликлиникой и другими отделениями в старом здании БСМП на Дзержинского, 11 развернули хирургическую службу. С 5 июня там заработали операционные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани неизвестный проехал на машине по клумбе с цветами
В Рязани возвращается к работе еще ряд медучреждений
Водитель, пострадавший в массовом ДТП на Московском шоссе в Рязани, скончался
В Рязани машинам скорой помощи ночью прокололи колеса
Начальница отделения почты в Ряжском районе присвоила 16 млн рублей
Рязанский фестиваль воздухоплавания «Небо России» перенесли на другие сроки
На Рязанскую область надвигаются ливни, грозы и град
География коронавируса на 5 июня: в районах области больше новых случаев, чем в Рязани
Ока в Рязани за сутки поднялась более чем на 30 сантиметров
«Единая Россия» вместе с главами регионов будет восстанавливать экономику после пандемии коронавируса
Послабления самоизоляции в Рязани: разрешены прогулки и занятия спортом
«Лиза Алерт Рязань»: объявился папа найденной 4-летней девочки
В Рязани нашли 4-летнюю девочку – разыскиваются родные
В Рязани и области 5 июня выявили 71 случай заражения коронавирусом. Всего – 3872
Когда за оставление места ДТП не накажут, рассказали в рязанском суде
Под Рязанью один из руководителей ГИБДД отказался от взятки в 11 тысяч рублей
Рязанцы засняли в небе вереницу спутников Starlink