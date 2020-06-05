В Рязани возвращается к работе еще ряд медучреждений
После 8 июня в Рязани начнет работать в обычном режиме без коек для пациентов с COVID-19 больница №10. Также планируется открытие перинатального центра. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Андрея Прилуцкого сообщает опергруппа при областном правительстве.
О возобновлении приема в консультационно-поликлиническом отделении объявила больница им. Семашко. Медики заверили, что предприняли все необходимые меры, чтобы обезопасить пациентов от распространения коронавирусной инфекции.
Ранее, напомним, продолжил плановую госпитализацию пациентов онкоцентр. Вслед за поликлиникой и другими отделениями в старом здании БСМП на Дзержинского, 11 развернули хирургическую службу. С 5 июня там заработали операционные.
ИСТОЧНИК KP.RU