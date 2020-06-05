2020-06-05T16:16:18+03:00
Происшествия

Водитель, пострадавший в массовом ДТП на Московском шоссе в Рязани, скончался

Также в сети появилась новая запись момента автоаварии с камеры наружного наблюдения
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Кадр из сюжета телеканала "Город".Кадр из сюжета телеканала "Город".
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Водитель фургона Hyudai – житель Пронска 1977 года рождения, получивший тяжелые травмы в массовом ДТП на Московском шоссе в Рязани, скончался в реанимации. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Напомним, что массовое ДТП произошло в четверг, 4 июня на участке Московского шоссе между Народным бульваром и улицей Юбилейной. 30-летняя женщина на иномарке Volkswagen Polo, двигаясь в сторону Москвы, при перестроении сцепилась с фурой Mercedes-Benz, после чего оба автомобиля вылетели на встречную полосу. Первой на пути тандема оказалась «Газель», за ними – грузовичок Hyundai и Santa Fe. Досталось также двум припаркованным авто: еще одному Volkswagen Polo и ВАЗ-2108.

Основной удар фуры, двигавшейся на высокой скорости, пришелся на фургон Hyundai. Его водителя вырезали из искореженной кабины, затем доставили в реанимацию. Увы, спасти мужчину медикам не удалось.

Также в социальной сети «ВКонтакте» появилось новое видео момента ДТП, на котором хорошо видно как Volkswagen Polo пытается объехать отъезжающей от остановки троллейбус и оказывается под фурой.

Рязань. ДТП на Московском шоссе..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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