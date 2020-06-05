Начальница отделения почты в Ряжском районе присвоила 16 млн рублей

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:59:38+03:00

Рязанский областной суд оставил в силе ее приговор – 4 года колонии общего режима

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В Ряжском районе бывшую начальницу отделения «Почты России» уличили в присвоении баснословной суммы – 16,3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба местного суда, с 2015 по 2017 годы она, используя свое служебное положение, вместе с подчиненной похищала деньги из кассы.

«Преступная деятельность была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Рязанской области», - добавили в суде.

Еще в феврале женщину приговорили к 4 годам колонии общего режима. Она обратилась с апелляцией, но вышестоящая инстанция оставила приговор в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU