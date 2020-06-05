2020-06-05T14:09:48+03:00
Спорт

Рязанский фестиваль воздухоплавания «Небо России» перенесли на другие сроки

Нетрудно догадаться, что свои коррективы внес COVID-19
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Фестиваль "Небо России". Фото: Игорь ШЕЛАПУТИН.Фестиваль "Небо России". Фото: Игорь ШЕЛАПУТИН.
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Рязанский фестиваль воздухоплавания «Небо России» перенесли на другие сроки. Связано это с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране.

Из-за распространения коронавирусной инфекции чемпионат России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках сдвинули с июня на август. Чтобы чемпионат в Великих Луках по датам не пересекался с «Небом России», рязанский фестиваль в свою очередь перенесли по срокам на неделю вперед.

Если первоначально было объявлено, что «Небо России» в 2020 году состоится с 19 по 23 августа, то согласно новому утвержденному плану рязанский фестиваль пройдет с 13 по 16 августа 2020 года.

В рамках фестиваля «Небо России», который в этом году отмечает 30-летие, как и планировалось, состоится Чемпионат Центрального федерального округа по воздухоплавательному спорту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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