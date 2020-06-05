На Рязанскую область надвигаются ливни, грозы и град

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:53:26+03:00

По прогнозу неблагоприятные погодные условия наступят днем 5 июня и продлятся до конца суток

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5 июня ГУ МЧС по Рязанской области объявило метеорпедупреждение. Около 13.00 спасатели, ссылая на данные филиала Гидрометцентра, сообщили об ухудшении погоды «в ближайшие 1-3 часа».

Согласно прогнозу, днем и до конца суток в регионе ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, и грозы с порывами ветра до 17 метров в секунду. Кроме того, в отдельных районах возможен град.

Отметим, что, по данным сайта «Погода и климат», только в Рязани с 1 по 4 июня выпало 69% месячной нормы осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU