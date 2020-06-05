2020-06-05T12:36:21+03:00
Происшествия

Ока в Рязани за сутки поднялась более чем на 30 сантиметров

По региону подтоплены 8 низководных мостов. Остается актуальной транспортная проблема для села Шевырляй
Антон КОНОВАЛОВ
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Уровень воды в реке Ока в черте Рязани за сутки, с 4 по 5 июня, поднялся на 34 сантиметра, а у села Половское (Спасский район) и вовсе на 56 сантиметров. Об этом со ссылкой на местный филиал Росгидромета сообщило областное управление ГУ МЧС. Река Проня у деревни Быково (Кораблинский район) прибывила 44 сантиметра.

Спасатели констатируют, что паводок, возникший из-за ливней, нарушил транспортное сообщение нескольких населенных пунктов.

В селе Шевырляй (Шацкий район), как мы уже писали, размыло единственный мост. Еще в восьми точках на карте региона произошло подтопление 8 низководных мостов:

- Шелемишево (Скопинский район);

- Скит Свято - Данилова монастыря, Ширино, Красная Яблонька (все – Сапожковский район);

- Пустотино и Кипчаково (оба – Кораблинский район);

- Летники и Черняевка. (оба – Путятинский район).

МЧС планирует следить за развитием паводка с воздуха.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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