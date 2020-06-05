Ока в Рязани за сутки поднялась более чем на 30 сантиметров
Уровень воды в реке Ока в черте Рязани за сутки, с 4 по 5 июня, поднялся на 34 сантиметра, а у села Половское (Спасский район) и вовсе на 56 сантиметров. Об этом со ссылкой на местный филиал Росгидромета сообщило областное управление ГУ МЧС. Река Проня у деревни Быково (Кораблинский район) прибывила 44 сантиметра.
Спасатели констатируют, что паводок, возникший из-за ливней, нарушил транспортное сообщение нескольких населенных пунктов.
В селе Шевырляй (Шацкий район), как мы уже писали, размыло единственный мост. Еще в восьми точках на карте региона произошло подтопление 8 низководных мостов:
- Шелемишево (Скопинский район);
- Скит Свято - Данилова монастыря, Ширино, Красная Яблонька (все – Сапожковский район);
- Пустотино и Кипчаково (оба – Кораблинский район);
- Летники и Черняевка. (оба – Путятинский район).
МЧС планирует следить за развитием паводка с воздуха.
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ИСТОЧНИК KP.RU