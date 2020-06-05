«Единая Россия» вместе с главами регионов будет восстанавливать экономику после пандемии коронавируса

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:21:29+03:00

В партии будут контролировать выполнение шагов, обозначенных в общенациональном плане по выходу из кризиса

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Об этом речь шла на онлайн-совещании секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака с губернаторами, возглавляющими региональные отделения партии. Напомним, ранее «Единая Россия» по результатам работы профильной рабочей группы представила правительству более 300 предложений в общенациональный план по восстановлению экономики. Андрей Турчак предложил перевести ее работу на постоянную основу.

В общенациональный план, по словам секретаря Генсовета «Единой России», вошли инициативы партии о продлении выплат пособий по безработице на три месяца, упрощении отчетности для малого и среднего предпринимательства, а также ряд других предложений – особенно значимых в сложившихся условиях.

Группа будет работать по нескольким основным направлениям – социальная политика, занятость населения, развитие предпринимательства, малый и средний бизнес, инфраструктура, цифровизация. В ходе совещания Андрей Турчак заявил, что сейчас важно проанализировать, как общенациональный план действий будет работать на местах.

«Мы понимаем, что субъекты сейчас нуждаются в особой поддержке, так как бюджеты сильно «просели» по доходам. И во-вторых, быстрое восстановление нормальной жизни после пандемии, обеспечение устойчивого роста нашей экономики во многом зависит от наших эффективных действий на местах», – сказал он.

Секретарь Генсовета обозначил основные направления работы – это устойчивость местных бюджетов, поддержка моногородов, продление инвестиционных программ, поддержка транспортной отрасли и развитие внутреннего туризма, укрепление межрегиональных отношений, поддержка мобильной торговли.

Губернаторы, возглавляющие региональные отделения партии, высказали дополнительные предложения по восстановлению экономики. В частности, глава Мурманской области Андрей Чибис указал на развитие дистанционных технологий в образовании и здравоохранении. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил разрешить предприятиям переводить дополнительный вид экономической деятельности в разряд основного для получения помощи, если он соответствует реальной работе организации. В свою очередь, глава Ставропольского края Владимир Владимиров предложил продлить мораторий на проверки для бизнеса – желательно, до 1 января 2021 года. Кроме того, он подчеркнул, что необходимо проработать вопрос о неповышении тарифов на коммунальные услуги в этом году. По мнению главы региона, также нужно пересмотреть правила кредитования регионов и необходимо отменить потолок заимствований у банков. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что регион готов первым реализовать меры поддержки внутреннего туризма, обозначенные в общенациональном плане, и поделиться опытом с другими субъектами. Глава Брянской области Александр Богомаз рассказал о планах по развитию инфраструктуры в регионе – это является одной из частей сформированного правительством плана.

«Общенациональный план является значимой частью наших предвыборных программ в регионах. «Единая Россия» должна активно участвовать в реализации предложенных мер на местах. Работа начнется с июля», – резюмировал Андрей Турчак.

По словам секретаря регионального отделения «Единой России» Аркадия Фомина, последствия пандемии в той или иной степени ощутили на себе практически все люди и представители всех сфер жизнедеятельности.

«Общенациональный план по восстановлению экономики разрабатывается на основе предложений, поступающих из регионов. Документ будет широко обсуждаться. В нем будут учтены мнения представителей бизнес-сообщества и экспертов по различным отраслям», – отметил лидер рязанских единороссов.

Так, в числе предложений, сформированных рабочей группой Рязанской области, – обеспечение временной занятости работников организаций, находящихся под риском увольнения; предусмотреть компенсацию гражданам, продолжающим осуществлять трудовую деятельность, и чьи дети вынужденно не посещают учреждения. Кроме этого, распространить меры поддержки федеральных системообразующих организаций на региональные системообразующие организации; расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения пандемии коронавируса и многие другие.

Аркадий Фомин отметил, что региональным парламентом были принято два пакета мер поддержки бизнеса.

«Сейчас важно не только помочь бизнесу, но и создать условия для того, чтобы он как можно быстрее смог «встать на ноги». Принятые на региональном уровне меры являются дополнительными к федеральным», – подчеркнул лидер рязанских единороссов.

На права рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU