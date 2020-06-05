2020-06-05T11:54:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Послабления самоизоляции в Рязани: разрешены прогулки и занятия спортом

Изменения внесли и в распоряжение об ограничительных мерах и в «правила поведения» при коронавирусе
Антон КОНОВАЛОВ
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Правительство Рязанской области внесло изменения в «Правила поведения <…> в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции». Немного ослаблен режим самоизоляции. В частности, официально разрешены прогулки на улице «не более 2 человек вместе при условии соблюдения социального дистанцирования».

Напомним, достаточной собранная из-за пандемии оперативная группа считает социальную дистанцию в 1,5 метра. Помимо прогулок допускаются занятия спортом на открытом воздухе, но в данном случае двум людям требуют находиться на расстоянии не менее 5 метров друг от друга. Индивидуальные занятия на открытом воздухе теперь никак не ограничены.

Отметим, что послабления начали действовать еще 1 июня. Тогда изменения внесли в главное распоряжение о режиме повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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