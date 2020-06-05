«Лиза Алерт Рязань»: объявился папа найденной 4-летней девочки
Поиски родственников найденного ребенка завершились, сообщают волонтеры «Лизы Alert Рязань».
«Благодарим за репосты, папа девочки нашелся», - говорится в сообщении.
Напомним, 5 июня возле школы №50 в Рязани нашли ребенка. Девочка смогла только сказать, что ее зовут Настя, и ей 4 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU