В Рязани нашли 4-летнюю девочку – разыскиваются родные

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:30:38+03:00

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5 июня в районе школы №50 по улице Тимуровцев нашли ребенка. Девочка назвала себя Настей и сказала, что ей четыре года.

Приметы: рост 110 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза серые.

Одета: меховая жилетка, оранжевая майка спринтом, розовые лосины.

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ИСТОЧНИК KP.RU