В Рязани нашли 4-летнюю девочку – разыскиваются родные
5 июня в районе школы №50 по улице Тимуровцев нашли ребенка. Девочка назвала себя Настей и сказала, что ей четыре года.
Приметы: рост 110 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза серые.
Одета: меховая жилетка, оранжевая майка спринтом, розовые лосины.
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ИСТОЧНИК KP.RU