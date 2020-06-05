2020-06-05T11:30:38+03:00
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В Рязани нашли 4-летнюю девочку – разыскиваются родные

Ребенка наши возле школы №50
Яков Рыков
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Фото: Лиза Алерт.Фото: Лиза Алерт.
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5 июня в районе школы №50 по улице Тимуровцев нашли ребенка. Девочка назвала себя Настей и сказала, что ей четыре года.

Приметы: рост 110 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза серые.

Одета: меховая жилетка, оранжевая майка спринтом, розовые лосины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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