2020-06-05T11:00:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязани и области 5 июня выявили 71 случай заражения коронавирусом. Всего – 3872

Последние новости по коронавирусу в Рязани: на подтверждении в Роспотребнадзоре находятся 68 положительных тестов
Яков РЫКОВ
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В Рязани и области 5 июня выявили 71 случай заражения коронавирусом. Всего – 3872.В Рязани и области 5 июня выявили 71 случай заражения коронавирусом. Всего – 3872.Фото: Олег ЗОЛОТО
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5 июня в Рязани и области выявили еще 71 случай заражения коронавирусом, сообщает опергруппа. Всего с начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 3872 человек.

Еще 68 положительных тестов находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 3940 человек.

«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - не устают докладывать чиновники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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