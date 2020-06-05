Когда за оставление места ДТП не накажут, рассказали в рязанском суде

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:55:19+03:00

В Октябрьском суде Рязани почти по половине дел об оставлении места ДТП за 2019 год прекратили производство без назначения наказания. Фото: Олег УКЛАДОВ

Один из водителей избежал административной ответственности, потому что спешил к жене, которой стало плохо

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В Октябрьском суде Рязани почти по половине дел об оставлении места ДТП (27 из 66) прекращают производство без назначения наказания. Исходя из судебной практики, которая сложилась в 2019 году, большинство таких случаев связано с тем, что причиненный вред был, по сути, пустяковым. Фемида ограничивалась устным замечанием, когда не было ни значительного ущерба, ни «угроз для личности, общества или государства».

При этом еще два случая стоят особняком. Один из нарушителей – водитель «скорой». Так как он с фельдшером спешил на экстренный вызов к больному ребенку, то не стал задерживаться после столкновения на дороге и поехал дальше. Суд признал «крайнюю необходимость для предотвращения более существенного вреда, связанного с устранением опасности, непосредственно угрожающей здоровью ребенка».

Также удалось избежать административной ответственности мужчине, который врезался в припаркованный автомобиль. Непосредственно перед ДТП маленький сын позвонил ему и сказал, что маме стало плохо, и она попросила срочно приехать, чтобы сделать ей укол и вызвать «скорую помощь» (самостоятельно она это сделать не смогла). Впоследствии рязанец доказал, что его супруге действительно потребовалась экстренная помощь.

По 39 делам наказания назначались: в 33 случаях это был административный арест, в 6 – лишение водительских прав.

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ИСТОЧНИК KP.RU