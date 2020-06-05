5 Июнь 2020 2020-06-05T10:35:55+03:00

Под Рязанью один из руководителей ГИБДД отказался от взятки в 11 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Офицер полиции тут же доложил непосредственному начальству и задержал молодого автомобилиста

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Начальник отделения ГИБДД Клепиковского района отказался от взятки и задержал молодого водителя без прав. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Установлено, что полицейские задержали 22-летнего жителя городка Спас-Клепики, который управлял автомобилем без водительских прав. После этого, находясь в служебном кабинете начальника отделения ГИБДД, он предложил ему 11 тысяч рублей «за непривлечение к административной ответственности». Якобы молодой человек достал купюры из кармана и выложил их на рабочий стол под блокнот офицера.

«Сотрудник ГИБДД отказался от денег и зафиксировал факт попытки дачи взятки», - говорится в сообщении.

В настоящее время материалы направлены в следственные органы Следственного комитета России по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU