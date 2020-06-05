Рязанцы засняли в небе вереницу спутников Starlink

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:28:01+03:00

Это уже седьмая рабочая партия из 60 аппаратов глобальной спутниковой системы

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Участник рязанского общества любителей астрономии «Меридиан 39» Алексей Бусаров поделился видеозаписью пролета вереницы очередной (седьмой) группы спутников Starlink по ночному небу. Американская корпорация SpaceX запустила ракету с 60 такими аппаратами 4 июня в 4.25 по московскому времени, а одна из возможностей понаблюдать за ними своими глазами у жителей региона выдалась чуть за полночь 5 июня.

Своеобразный «поезд» проследовал с запада на восток в южной части неба.

Кстати, на орбите Земли оказались уже 420 спутников Starlink - системы для обеспечения широкополосным доступом в интернет почти всех уголков планеты. К середине 2020-х планируется запустить почти 12 тысяч аппаратов.

Cтарлинк над Рязанской областью. 05.06.2020.Источник - vk.com/meridian39

ИСТОЧНИК KP.RU