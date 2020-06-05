2020-06-05T08:51:36+03:00
Общество

В Рязани начнутся суды за нарушение масочного режима

Материалы дел уже начали поступать. График заседаний расписан на месяц вперед
Яков РЫКОВ
Поделиться:
В Рязани начнутся суды за нарушение масочного режима.В Рязани начнутся суды за нарушение масочного режима.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

С 1 июня Рязанский районный суд приступил к рассмотрению дел о нарушении режима самоизоляции. График заседаний расписан на месяц вперед, и материалы продолжают поступать, сообщает издательство «Пресса».

Как пояснила пресс-секретарь суда Ольга Совцова по состоянию на 4 июня в производстве находится более 100 дел о нарушениях режима самоизоляции, совершенных на территории Рязанского района. Кроме того, в Рязанский районный суд уже поступают материалы о нарушении масочного режима.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Полицейские внушают рязанцам носить маски и перчатки на улице

Ежедневно в Октябрьском районе выписывают до 30 протоколов и уведомлений за посещение общественных мест без средств защиты (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Рязанью один из руководителей ГИБДД отказался от взятки в 11 тысяч рублей
Рязанцы засняли в небе вереницу спутников Starlink
В Рязани начнутся суды за нарушение масочного режима
Иван Бахилов назначен врио начальника рязанского УМВД
Минобороны передало квартиры в Желтухинском, откуда выселяли людей
Маршрутки №77 в Рязани пустят через Агропром
Опубликованы подробности и видео массового ДТП на Московском шоссе
Уровень воды в Оке у Рязани стал максимальным в этом году
В Рязани испытывают три препарата от коронавируса
Из-за массового ДТП в Рязани перекрыто движение по Московскому шоссе
Бани Рязани готовы встретить посетителей в масках и перчатках
Жители затопленной шацкой деревни пожаловались, что их бросили на произвол судьбы
«Единая Россия» подвела итоги электронного предварительного голосования
На улице Татарской в Рязани закрыли движение транспорта
«Единая Россия» готовится внести в Госдуму поправки в Трудовой кодекс
В Рязанской области затоплены два моста и двадцать приусадебных участков
Коронавирус выявили у 71 человека в Рязанской области, подтвердили – у 73
Рязанца, устроившего покушение на целую семью, отправили в психушку
«Ростелеком» запустил пилотный проект умного магазина в торговой сети «Гулливер»
Количество скончавшихся от COVID-19 в Рязанской области достигло десяти человек
До следующего ливня: в Рязани устранили последствия потопа на Московском шоссе
В Рязани будут работать мобильные пункты КВЦ по оплате за коммуналку