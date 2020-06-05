В Рязани начнутся суды за нарушение масочного режима
С 1 июня Рязанский районный суд приступил к рассмотрению дел о нарушении режима самоизоляции. График заседаний расписан на месяц вперед, и материалы продолжают поступать, сообщает издательство «Пресса».
Как пояснила пресс-секретарь суда Ольга Совцова по состоянию на 4 июня в производстве находится более 100 дел о нарушениях режима самоизоляции, совершенных на территории Рязанского района. Кроме того, в Рязанский районный суд уже поступают материалы о нарушении масочного режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU