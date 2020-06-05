В Рязани начнутся суды за нарушение масочного режима

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:51:36+03:00

Материалы дел уже начали поступать. График заседаний расписан на месяц вперед

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С 1 июня Рязанский районный суд приступил к рассмотрению дел о нарушении режима самоизоляции. График заседаний расписан на месяц вперед, и материалы продолжают поступать, сообщает издательство «Пресса».

Как пояснила пресс-секретарь суда Ольга Совцова по состоянию на 4 июня в производстве находится более 100 дел о нарушениях режима самоизоляции, совершенных на территории Рязанского района. Кроме того, в Рязанский районный суд уже поступают материалы о нарушении масочного режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU