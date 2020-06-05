Иван Бахилов назначен врио начальника рязанского УМВД
Временно исполняющим обязанности начальника УМВД России по Рязанской области назначен полковник полиции Иван Бахилов, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее Бахилов являлся заместителем начальника полиции УМВД России по Рязанской области по охране общественного порядка. А до это возглавлял УВД по Рязани и межмуниципальный отдел «Касимовский».
Напомним, прежний руководитель ведомства Сергей Лебедев ушел на повышение в Москву, где возглавил Следственный департамент МВД России.
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ИСТОЧНИК KP.RU