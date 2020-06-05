Иван Бахилов назначен врио начальника рязанского УМВД

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:03:51+03:00

Прежний руководитель ведомства ушел на повышение в Москву

Изменить размер текста: A A

Временно исполняющим обязанности начальника УМВД России по Рязанской области назначен полковник полиции Иван Бахилов, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Бахилов являлся заместителем начальника полиции УМВД России по Рязанской области по охране общественного порядка. А до это возглавлял УВД по Рязани и межмуниципальный отдел «Касимовский».

Напомним, прежний руководитель ведомства Сергей Лебедев ушел на повышение в Москву, где возглавил Следственный департамент МВД России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU