2020-06-05T08:03:51+03:00
Общество

Иван Бахилов назначен врио начальника рязанского УМВД

Прежний руководитель ведомства ушел на повышение в Москву
Яков РЫКОВ
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Иван Бахилов назначен врио начальника рязанского УМВД.Иван Бахилов назначен врио начальника рязанского УМВД.
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Временно исполняющим обязанности начальника УМВД России по Рязанской области назначен полковник полиции Иван Бахилов, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Бахилов являлся заместителем начальника полиции УМВД России по Рязанской области по охране общественного порядка. А до это возглавлял УВД по Рязани и межмуниципальный отдел «Касимовский».

Напомним, прежний руководитель ведомства Сергей Лебедев ушел на повышение в Москву, где возглавил Следственный департамент МВД России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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