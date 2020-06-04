В Рязанской области затоплены два моста и двадцать приусадебных участков

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:02:28+03:00

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Ливневые дожди, пришедшие в ночь на 4 июня в рязанский регион, вызвали подъем уровня рек в нескольких районах области.

В Скопинском районе в результате подъема воды в реке Ранове произошло затопление низководного моста у села Шелемишево. Утром 4 июня уровень воды над поверхностью моста составлял 40 сантиметров. В село существует объездной путь.

В Сапожковском районе в результате подъема воды в реке Паре оказался под водой мост у скита Свято-Данилова монастыря. Уровень воды над мостом составляет 10 сантиметров. Объездной путь здесь отсутствует. Ситуация контролируется оперативными службами.

В Шацком районе из-за подъема воды в реке Шаче в селе Борки произошло подтопление 20 приусадебных участков на улицах Подгорной и Шацкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU