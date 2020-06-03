2020-06-03T12:49:39+03:00
Политика

Андрей Турчак: От того, какие условия мы создаем для детей, зависит будущее страны

Законотворческая деятельность и реализация собственных социальных проектов — в День защиты детей в «Единой России» рассказывают о том, какое место в политике партии занимает тема поддержки материнства и детства
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Фото: РОО "Единая Россия".Фото: РОО "Единая Россия".
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«От того, как выстраивается работа по поддержке детей, какие условия мы создаем для их развития и воспитания, зависит будущее нашей страны. Поэтому «Единая Россия» уделяет этому вопросу особое внимание — и с точки зрения законотворческой деятельности, и при реализации партийных проектов. Здесь необходим комплексный подход — не только решение вопросов в моменте, но и меры, направленные на перспективу», — говорит секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Он отмечает, что «Единая Россия» реализует ряд собственных проектов, дополняющих государственные меры поддержки детей. В частности, совместно с Министерством просвещения РФ и Агентством стратегических инициатив (АСИ) партия проводит всероссийскую акцию «Помоги учиться дома». В ее рамках школьникам из нуждающихся семей, которые из-за коронавируса были вынуждены учиться дистанционно, передают компьютеры или планшеты.

Другой цифровой проект «Единой России», который будет работать в ряде регионов, — летние онлайн-лагеря для школьников. С 1 июня они начнут открываться при школах и на базе учреждений дополнительного образования детей.

«В цифру» уходят и другие форматы работы партии и непосредственно коммуникация с избирателями. Зачастую люди не знают о том, какие меры поддержки им положены и как их получить. Речь, прежде всего, идет о пособиях и единовременных выплатах.

В период пандемии президент России Владимир Путин предложил комплекс важных мер поддержки семей с детьми. Чтобы они начали действовать как можно скорее, «Единая Россия» вместе с правительством РФ обеспечила правовой механизм. Это коснулось ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Также в Госдуме поддержали поправки «Единой России» об увеличении с 3375 до 6750 рублей минимального ежемесячного пособия по уходу за детьми для безработных родителей. Кроме того, принят закон по повышению максимального размера пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч рублей до 13 504 рублей.

Из-за коронавируса многие семьи оказались в сложном финансовом положении. Важно было сделать так, чтобы единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет, которые начисляются с 1 июня, нельзя было списывать за долги.

Защита и поддержка детей, института семьи важна вне зависимости от эпидемиологического форс-мажора. Законов, направленных, на улучшение качества жизни маленьких россиян, их безопасность и защиту здоровья за последний год было принято десятки.

О принятых федеральных мерах, направленных на поддержку семей с детьми, рассказала депутат Государственной Думы от Рязанской области, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Митина.

«Установлены ежемесячные выплаты на первых и вторых детей в возрасте до полутора лет, а также на детей от трех до семи лет. Семьи, где рождается третий и последующий ребенок, из федерального бюджета получают 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита», — отметила она.

В 2020 году была расширена программа материнского капитала: увеличен его размер и число направлений реализации. Теперь маткапитал выплачивается при рождении первого ребенка.

«Родителям предоставлена возможность подать заявление для получения всех положенных выплат по месту фактического проживания. Увеличен до максимального возможный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет для тех, кому пособие выплачивается в процентах от среднего заработка за последние 12 месяцев», — добавила Елена Митина.

Детям из одной семьи предоставлено преимущественное право на обучение в одном образовательном учреждении. С 1 сентября 2020 года учащиеся начальных школ будут обеспечены бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день. Средства на эти цели выделяются из федерального, регионального и местных бюджетов.

Молодые люди, достигшие призывного возраста в школе, могут получить отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением не только по программам высшего профессионального образования (бакалавриат или специалитет), но и по программам среднего профессионального образования.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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