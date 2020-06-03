Экс-начальница отделения «Почты России» в Скопине осуждена за хищения

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:51:19+03:00

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В среду, 3 июня, Следственный комитет России по Рязанской области сообщил, что по собранным ведомством доказательствам вынесен обвинительный вердикт бывшему начальнику одного из отделений почтовой связи Скопинского почтамта. Женщину признали виновной в присвоении вверенного ей имущества с использованием своего служебного положения.

Установлено, что с февраля по август 2019 года начальница, находясь на рабочем месте, похитила из кассы средства на общую сумму порядка 50 000 рублей. Деньги она использовала для личного обогащения.

Суд приговорил обвиняемую к одному году лишения свободы с отбыванием наказания условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU