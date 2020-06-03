2020-06-03T12:55:52+03:00
Общество

Для рязанцев начала работать «горячая линия» по летнему отдыху детей

Родителям возвращают деньги за путевки на первую смену в детские лагеря
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Пока неизвестно, удастся ли этим летом отдохнуть в загородных лагерях.Пока неизвестно, удастся ли этим летом отдохнуть в загородных лагерях.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Рязанцы могут получить консультацию по вопросам, касающимся организации летнего отдыха детей, – для этого работает «горячая линия». Как сообщили в министерстве образования Рязанской области, рязанцы могут звонить по телефону 8 (4912) 29-30-55 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Кроме того, свои вопросы можно направлять по электронной почте: leto2020@min-obr.ru.

Горячая линия работает на базе Центра детско-юношеского туризма и краеведения.

Уже сейчас рязанцам начали возвращать деньги за путевки в летние лагеря на первую смену. О том, как оздоровительная кампания детей будет организована в последующие месяцы, можно узнать у специалистов министерства образования региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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