Для рязанцев начала работать «горячая линия» по летнему отдыху детей

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:55:52+03:00

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Рязанцы могут получить консультацию по вопросам, касающимся организации летнего отдыха детей, – для этого работает «горячая линия». Как сообщили в министерстве образования Рязанской области, рязанцы могут звонить по телефону 8 (4912) 29-30-55 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Кроме того, свои вопросы можно направлять по электронной почте: leto2020@min-obr.ru.

Горячая линия работает на базе Центра детско-юношеского туризма и краеведения.

Уже сейчас рязанцам начали возвращать деньги за путевки в летние лагеря на первую смену. О том, как оздоровительная кампания детей будет организована в последующие месяцы, можно узнать у специалистов министерства образования региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU