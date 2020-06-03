2020-06-03T11:32:06+03:00
Общество

Под Рязанью закрыли предприятие по производству круп

Директора подозревают в незаконном предпринимательстве. Его доход за четыре года составил более 13 млн рублей
Яков РЫКОВ
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Под Рязанью закрыли предприятие по производству круп.Под Рязанью закрыли предприятие по производству круп.
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В городе Ряжске полиция приостановила работу предприятия по производству круп. Их руководителя подозревают в незаконном предпринимательстве, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По версии полиции, 47-летний директор фирмы получил за четыре года доход более 13 млн рублей. Однако, сотрудники МВД по экономической безопасности установили, что на территории предприятия есть цех, отнесенный к категории взрывопожароопасного объекта 3 класса опасности. При этом на его эксплуатацию не было специальной лицензии.

«Таким образом, выявлены признаки незаконной предпринимательской деятельности», - говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам, с начала 2016 года по середину марта 2020 года предприниматель получил доход в размере 13 млн 256 тысяч рублей.

В настоящее время работа предприятия приостановлена, а с директора взяли подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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