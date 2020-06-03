В Рязанской области коронавирус обнаружили еще у 73 человек

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:17:07+03:00

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3 июня опергруппа при правительстве Рязанской области сообщила еще о 75 заболевших, у которых подтвердился диагноз COVID-19. С начала пандемии число таких людей в регионе достигло 3728 человек, считая выздоровевших и умерших.

Не обошлось и без новых положительных тестов. За сутки по результатам первичных исследований коронавирус обнаружили у 73 человек. Их анализы направили на подтверждение в Роспотребнадзор.

Таким образом, в Рязанской области по состоянию на 3 июня насчитывается 3801 случай заражения коронавирусной инфекцией (вместе с условно подтвержденными).

ИСТОЧНИК KP.RU