2020-06-03T11:17:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязанской области коронавирус обнаружили еще у 73 человек

У 75 пациентов с положительными первичными тестами диагноз подтвердился
Антон КОНОВАЛОВ
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3 июня опергруппа при правительстве Рязанской области сообщила еще о 75 заболевших, у которых подтвердился диагноз COVID-19. С начала пандемии число таких людей в регионе достигло 3728 человек, считая выздоровевших и умерших.

Не обошлось и без новых положительных тестов. За сутки по результатам первичных исследований коронавирус обнаружили у 73 человек. Их анализы направили на подтверждение в Роспотребнадзор.

Таким образом, в Рязанской области по состоянию на 3 июня насчитывается 3801 случай заражения коронавирусной инфекцией (вместе с условно подтвержденными).

ИСТОЧНИК KP.RU

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