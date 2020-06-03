С 3 июня в Рязани разрешили работать ярмаркам
С 3 июня в Рязани разрешили работу ярмаркам. Соответствующее распоряжение губернатора Любимова вступило в законную силу. Правда, для работы ярмарок необходимо соблюдать определенные ограничения:
- размещение торговых мест на расстоянии не менее 4 метров друг от друга;
- должно быть одностороннее движение потока покупателей;
- работать на каждой торговой точке могут не более двух человек: один - для отпуска товаров, другой – для расчетов;
- продавцы должны быть обеспечены средствами повязками, масками и перчатками.
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ИСТОЧНИК KP.RU