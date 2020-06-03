3 Июнь 2020 2020-06-03T10:53:39+03:00

С 3 июня в Рязани разрешили работать ярмаркам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На каждой торговой точке должно быть не более двух работников

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С 3 июня в Рязани разрешили работу ярмаркам. Соответствующее распоряжение губернатора Любимова вступило в законную силу. Правда, для работы ярмарок необходимо соблюдать определенные ограничения:

- размещение торговых мест на расстоянии не менее 4 метров друг от друга;

- должно быть одностороннее движение потока покупателей;

- работать на каждой торговой точке могут не более двух человек: один - для отпуска товаров, другой – для расчетов;

- продавцы должны быть обеспечены средствами повязками, масками и перчатками.

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ИСТОЧНИК KP.RU