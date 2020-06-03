2020-06-03T10:52:11+03:00
Дом. Семья

Телеканал ТКР снял сюжет о появлении первых птенцов аистов под Рязанью

Шесть взрослых птиц, которых привезли из калужского центра реабилитации, уже успешно освоились в естественной среде обитания. Наблюдать за их жизнью можно онлайн
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Телеканал ТКР снял сюжет из «Рязанского дома белого аиста» в селе Кораблино о появлении первых птенцов. Напомним, шесть взрослых птиц, которых привезли из калужского центра реабилитации, уже успешно освоились в естественной среде обитания.

Изменить культурный ландшафт в регионе – это глобальная цель участников проекта: рязанской редакции газеты «Комсомольская правда», русского географического общества и неравнодушных граждан.

Посмотреть за жизнью аистов онлайн можно по ссылке.

Трансляция из аистиного гнезда.

Трансляция из аистиного гнезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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