Еще 300 млн рублей получит Рязанская область на выплаты семьям дошколят

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:55:27+03:00

Претендовать на них могут те «ячейки общества», в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума

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Рязанская область получит еще 298,5 млн рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет, которые находятся в непростом финансовом положении. Увеличение субсидии одобрили на заседании федеральной комиссией по распределению бюджетных ассигнований 2 июня.

Ранее мы рассказывали, как получить меру социальной поддержки. С того момента на сайте госуслуг заработал специальный раздел.

Напомним, выплату 5077 рублей в месяц на каждого ребенка получают те «ячейки общества», в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на душу населения, то есть 10279 рублей. Теперь в эту сумму не включают пособие по безработице, если оно выплачивается.

«Увеличение более чем на 30% стало возможным в связи с тем, что при расчете в среднедушевой доход семьи теперь не включается пособие по безработице. Соответственно, больше семей смогут претендовать на эту выплату», - приводит правительство Рязанской области слова депутата Госдумы Андрея Макарова.

Таким образом, совокупно в Рязанской области должны будут выплатить более 1,2 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU