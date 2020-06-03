2020-06-03T10:55:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим ограничения в Рязани: какие рынки могут работать, а какие нет

С 1 июня в Рязани начался первый этап снятия ограничений. Попадают в него далеко не все объекты торговли
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Режим ограничения в Рязани: какие рынки могут работать, а какие нет.Режим ограничения в Рязани: какие рынки могут работать, а какие нет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ярмарки выходного в Рязани под запретом в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщает минэкономразвития Рязанской области. При этом торговля продовольственными товарами на рынках с учетом удаленности друг от друга не менее 10 метров, разрешена.

«В случае заинтересованности в размещении нестационарных торговых объектов по продаже продовольствия рекомендуем вам обратиться с заявлением в администрации тех муниципальных образований, где вы планируете торговать», - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 июня на территории Рязанской области на рынках можно торговать непродовольственными товарами и одеждой при соблюдении обязательного перчаточного и масочного режима. Ограничения количества посетителей и рассредоточенного характера размещения торговых мест – на расстоянии не менее 4 метров друг от друга.

Кроме того, с 1 июня в разрешена торговля непродовольственными товарам на объектах с площадью торгового зала до 400 квадратных метров. При этом работники и посетители обязательно должны надевать защитные маски и перчатки (читать подробнее).

КСТАТИ

С 3 июня в Рязани разрешили работать ярмаркам. Правда, с определенными ограничениями (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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