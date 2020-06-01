Стали известны лидеры предварительного голосования

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:06:41+03:00

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На заседании регионального оргкомитета 1 июня подвели итоги предварительного голосования «Единой России» на выборах в Рязанскую областную Думу. Их озвучил председатель оргкомитета Владимир Грачев.

С каждым годом желающих принять участие в предварительном голосовании как со стороны кандидатов, так и со стороны граждан все больше. В этом году из-за пандемии коронавируса оно прошло только в формате онлайн. Несмотря на ограничительные меры, интерес к партийной процедуре велик. Рязанская область вошла в число лидеров по количеству зарегистрированных кандидатов и количеству проголосовавших избирателей. Так, документы для участия в праймериз подали более 280 представителей различных профессий и сфер деятельности. В среднем конкурс составил 8 человек на место. Самый молодой и самый опытный кандидаты — Татьяна Зинкова, ей 22 года и 73-летний Георгий Свид — представляют избирательный округ №11.

Подсчет голосов велся в автоматизированном режиме. Проголосовало 56 тысяч рязанцев, что составило 90% от зарегистрировавшихся на сайте pg.er.ru. Наибольшая активность наблюдалась в Михайловском, Ухоловском, Сараевском, Милославском и Захаровском районах.

Как отметил секретарь регионального отделения партии Аркадий Фомин, основные принципы проведения процедуры праймериз были соблюдены, нарушений и жалоб в оргкомитет не поступало.

«Предварительное голосование в Рязанской области успешно состоялось. Наша работа получила высокую оценку от председателя партии Дмитрия Медведева на всероссийском онлайн совещании. Впереди избирательная кампания по выборам депутатов законодательного собрания. Уверен, что мы вместе сможем реализовать все намеченные планы и инициативы. Нам важно мнение и позиция каждого участника праймериз», — подчеркнул лидер рязанских единороссов.

Итоговое решение о выдвижении кандидатов от «Единой России» на выборы в региональный парламент, как по одномандатным округам, так и по списку, будет принято на конференции регионального отделения партии.

Одномандатный избирательный округ №1.

Игнатов Николай Анатольевич (85,58%)

Молчанова Лариса Юрьевна (6,83%)

Власенков Олег Александрович (6,08%)

Руденко Владимир Анатольевич (5,35%)

Шишлов Алексей Иванович (1,64%)

Посмотреть все фамилии по одномандатным избирательным округам.

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ИСТОЧНИК KP.RU