Октябрьский суд Рязани рассмотрел 12 дел о нарушении самоизоляции

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:22:06+03:00

Всем людям, на которых составили протоколы по новой норме КоАП, вынесли предупреждение

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В Рязани Октябрьский районный суд рассмотрел 12 дел о нарушении самоизоляции. Как сообщает его пресс-служба, все, на кого составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, признали свою вину. Фемида посчитала, что в данном случае можно ограничиться предупреждениями.

Уточняется, что упомянутые граждане «прогуливались в общественных местах без уважительных причин, игнорируя неоднократные разъяснения сотрудников полиции».

Напомним, норма КоАП, утвержденная федеральными властями 1 апреля, звучит как «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и вызвала бурные дискуссии по поводу своей правомерности.

Судебные акты не вступили в силу и могут быть обжалованы.

ИСТОЧНИК KP.RU