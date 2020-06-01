Октябрьский суд Рязани рассмотрел 12 дел о нарушении самоизоляции
В Рязани Октябрьский районный суд рассмотрел 12 дел о нарушении самоизоляции. Как сообщает его пресс-служба, все, на кого составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, признали свою вину. Фемида посчитала, что в данном случае можно ограничиться предупреждениями.
Уточняется, что упомянутые граждане «прогуливались в общественных местах без уважительных причин, игнорируя неоднократные разъяснения сотрудников полиции».
Напомним, норма КоАП, утвержденная федеральными властями 1 апреля, звучит как «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и вызвала бурные дискуссии по поводу своей правомерности.
Судебные акты не вступили в силу и могут быть обжалованы.
ИСТОЧНИК KP.RU