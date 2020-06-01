1 Июнь 2020 2020-06-01T16:13:34+03:00

В первую неделю лета изменится расписание рязанских электричек. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Изменения коснутся всех направлений

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В расписании движения электропоездов произойдут следующие изменения:

Сасовское направление:

2,3 июня

Электропоезд (далее - Э/П) № 6044 Рязань – Сасово, отправлением в 12.45 – отменен.

Э/П № 6024 Рязань – Гавердово, отправлением в 17.08, будет отправляться в 17.45.

Э/П № 6048 Рязань – Сасово, отправлением в 19.20, будет отправляться в 19.57.

Э/П № 6038 Рязань – Шилово, отправлением в 21.56, будет отправляться в 21.47.

Э/П № 6045 Сасово – Рязань, прибытием в 16.25, будет прибывать в 16.21.

Э/П № 6023 Гавердово – Рязань, прибытием в 17.47, будет прибывать в 17.42.

Э/П № 6047 Сасово – Рязань, прибытием в 18.10, будет прибывать в 17.52.

Э/П № 6025 Гавердово – Рязань, прибытием в 19.26, будет прибывать в 20.28.

Э/П № 6035 Ясаково – Рязань, прибытием в 19.46, будет прибывать в 19.54.

Э/П № 6049 Сасово – Рязань, прибытием в 21.52, будет прибывать в 22.20.

4 июня

Э/П № 6044 Рязань – Сасово, отправлением в 12.45 – отменен.

Э/П № 6034 Рязань – Ясаково, отправлением в 15.56, будет отправляться в 13.02.

Э/П № 6370 Ясаково – Рязань, прибытием в 12.30 - отменен.

Московское направление:

2, 3 июня

Э/П № 6019 Рязань-1 – Голутвин, отправлением в 19.56, будет отправляться в 21.19.

Э/П № 6027 Рязань-1 – Рыбное, отправлением в 22.15, будет отправляться в 22.25.

4 июня

Э/П № 6992 Москва – Рязань-1, прибытием в 12.27, будет прибывать на ст. Рязань-2.

6 июня

Э/П № 6003 Рязань-1 – Голутвин, отправлением в 6.15, будет отправляться в 6.05.

Э/П № 6005 Рязань-1 – Дивово, отправлением в 7.03, будет отправляться в 7.09.

Э/П № 6007 Рязань-1 – Голутвин, отправлением в 9.07, будет отправляться в 8.40.

Э/П № 6995 Рязань-2 – Москва, отправлением в 14.38, будет отправляться в 14.44.

Э/П № 6992 Москва – Рязань-1, прибытием в 12.27, будет прибывать в 12.44.

Э/П № 6016 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 14.22, будет прибывать в 14.42.

7 июня

Э/П № 6005 Рязань-1 – Дивово, отправлением в 7.03 - отменен.

Э/П № 6007 Рязань-1 – Голутвин, отправлением в 9.07, будет отправляться в 9.40.

Э/П № 6012 Дивово – Рязань-1, прибытием в 9.04 - отменен.

Э/П № 6992 Москва – Рязань-1, прибытием в 12.27, будет прибывать в 12.44.

Э/П № 6016 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 14.22, будет прибывать в 14.27.

Ряжское направление

6 июня

Э/П № 6306, Рязань – Ряжск, отправлением в 13.35, будет отправляться в 14.00.

7 июня

Э/П № 6306, Рязань – Ряжск, отправлением в 13.35, будет отправляться в 13.45.

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