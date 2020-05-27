ФСБ пресекла деятельность нелегальных оружейников в Рязанской области

27 Май 2020 2020-05-27T15:56:21+03:00

При этом оперативные действия предпринимались в российских регионах от Крыма до Дальнего Востока

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Деятельность 13 подпольных мастерских по модернизации оружия прекращена благодаря масштабной операции ФСБ. В нелегальном бизнесе оказались задействованы жители Москвы и области, Санкт-Петербурга, Крыма, Удмуртии, Хабаровского края, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областей. Об этом сообщил сайт ТВЦ.

В ходе спецоперации изъяли 118 единиц огнестрельного оружия. Примечательно, что среди них оказались снайперские винтовки спецназа "Винторез", а также новейшие образцы автоматов Калашникова. Помимо отечественного оружия сотрудники ФСБ обнаружили в схронах американские M-16 и M-4.

Плюс ко всему оперативники конфисковали 20 килограммов взрывчатки, 35 гранат, более 16 тысяч патронов и глушители.

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ИСТОЧНИК KP.RU